Schianto con la moto in Sicilia: muore 38enne di Vallesaccarda Tragica estate per i centauri, sale il numero delle vittime in Italia

Era in sella alla sua moto con la fidanzata quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un'auto condotta da una donna. Uno scontro violentissimo, senza scampo, per Francesco Capodilupo, 38 anni, di Vallesaccarda, residente a Bergamo (nella foto insieme alla sua inseparabile moto).

La tragedia a Terrasini, in provincia di Palermo. Il giovane irpino è morto all'ospedale Civico dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso dopo essere stato rianimato. La sua compagna, originaria di Partinico, è in gravi condizioni, attualmente è ricoverata all’ospedale Villa Sofia. La coppia si trovava in Sicilia per trascorrere le vacanze estive.

A bordo dell'auto, una donna del luogo, incinta, ricoverata in prognosi riservata in ospedale. Ferito anche un bambino, trasportato all’ospedale Di Cristina.

Sul posto polizia municipale, carabinieri e 118. Dolore a Vallesaccarda dove la famoglia del giovane è molto conosciuta e stimata.