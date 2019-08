Incidente in A16 prima del casello: feriti due bambini All'altezza dell'uscita per Baiano

Sono quattro i feriti lievi di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 agosto, sull'autostrada A16, poco prima dell'uscita di Baiano, in provincia di Avellino, in direzione Napoli. Un'auto ha perso il controllo mettendosi di traverso sulla carreggiata. Per gli occupanti solo qualche escoriazione. Pesanti, invece, i disagi sul traffico con rallentamenti che si sono protratti per circa un'ora. La circolazione è poi tornata alla normalità.