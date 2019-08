Tromba d'aria ad Atripalda, paura in città Sono bastati pochi minuti per mandare in tilt la città. Intanto è confermato il concerto di Ghemon

Tromba d’aria ad Atripalda. Una bomba d’acqua si è abbattuta sulla cittadina del Sabato. In pochi minuti il vento forte e la pioggia intensa hanno creato il panico tra i residenti che si sono chiusi nelle proprie abitazioni. La pioggia ha immediatamente creato disagi alla circolazione stradale e ha mandato in tilt la città.

Il maltempo si è spostato nei comuni limitrofi, minacciando anche il capoluogo avellinese, dove sono in corso i festeggiamenti del ferragosto. Tutto confermato però per il concerto di Ghemon di questa sera. E' stato lo stesso artista, attraverso un video a lanciare un messaggio agli avellinesi a non demordere per "due gocce d'acqua".

Una tromba d'aria si è abbattuta anche su Grottaminarda, il forte vento ha distrutto le luminare che erano state installate per la festa patronale. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto le forze dell'ordine.