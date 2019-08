Tromba d'aria a Grottaminarda, distrutte le luminarie Tanta paura. Fortunatamente nessun ferito

Tanta paura in Valle Ufita per una tromba d'aria che si è abbattuta sul comuni provocando numerosi disagi nel giro di pochi minuti. In particolare a Grottaminarda il vento forte ha distrutto le luminarie installate per la festa in programma per domani sera. Sul posto tecnici e operatori per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente nessun ferito. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso.