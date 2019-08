Schianto sul Raccordo, ferita una 19enne Ricoverata in codice rosso al Moscati

Schianto nella serata di ieri sul raccordo Avellino-Salerno. Una Fiat Punto guidata da una 19enne neopatentata ha impattato violentemente contro un guardrail all'altezza dello svincolo per Atripalda, in direzione Salerno. La giovane è stata ricoverata in codice rosso all'Ospedale Moscati. Sul posto gli uomini della Polstrda agli ordini del Comandante Renato Alfano. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La circolazione ha subito rallentamenti.