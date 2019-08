Avellino. Bomba al Vescovato: 3 feriti. Fermato un uomo VIDEO In un cartone tre bombolette da camping, esplosione fragorosa avvertita in centro

Alcune esplosioni si sono verificate intorno alle 17,30 davanti al palazzo Vescovile di Avellino. Le deflagrazioni, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero state causate da alcune bombolette da camping lasciate all'ingresso dello stabile e fatte esplodere all'interno di una scatola. Tre i feriti. Tra questi il direttore della Caritas Carlo Mele, sotto choc per l'accaduto. Feriti anche un vigile urbano e un cittadino che si erano avvicinati al cartone, contenente le bombolette, per verificarne il contenuto. I due si sarebbero avvicinati proprio nel momento dell'esplosione. Ad avere la peggio il cittadino che è stato subito portato al Moscati per essere medicato. Presenti in piazza Libertà le volanti della polizia, ambulanze e vigili del fuoco. A lasciare il cartone sarebbe stato un uomo, prontamente fermato da agenti di polizia e municipale arrivati sul posto, nei vicoli a ridosso del palazzo Caracciolo. Si tratterebbe di un uomo tra i 40 e 50 anni noto alle forze dell'ordine. Una persona disagiata e che frequenterebbe da tempo la Mensa Dei Poveri.

In piazza Libertà in poco tempo si è assiepata una piccola folla, che sta assistendo agli interventi di messa in sicurezza della zona. L'area è stata perimetrata prontamente per scongiurare altri rischi per i cittadini. Sul posto si è recato subito il primo cittadino Gianluca Festa, che si è voluto personalmente accertare delle condizioni di salute dei tre feriti. Tante le attestazioni di solidarietà arrivate per i componenti della Diocesi di Avellino e della Caritas e altre strutture che fanno capo al palazzo Vescovile. Ignote le cause del gesto.

In aggiornamento