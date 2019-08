Esplosioni al Vescovado. Sibilia (M5S): «Vicini al vescovo» Il commento del sottosegretario agli Interni

"Ho saputo della deflagrazione dell’ordigno rudimentale avvenuta nei pressi del Palazzo Vescovile di Avellino. Ringrazio la Polizia Locale e la Questura che ho avuto modo di sentire: sono a lavoro per stabilire le responsabilità dell’accaduto. Mi auguro che non ci siano feriti gravi. La cosa importante è poter decisamente escludere pericoli legati a piste terroristiche. C’è il massimo dell’attenzione. Il mio pensiero va anche al Vescovo per questi momenti convulsi: a lui un abbraccio caloroso".