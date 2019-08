Renzo Aufiero: "Vi spiego come ho bloccato l'attentatore" Parla uno dei testimoni dell'esplosione che ha poi inseguito il folle

"Ho visto la bomba che esplodeva e il vigile urbano che era vicino farsi male. A quel punto mi sono sentito in dovere di aiutare in qualche modo. Ho visto l'uomo scappare e mi sono messo ad inseguirlo".

Renzo Aufiero, trentenne di Avellino, è uno dei testimoni oculari dell'esplosione avvenuta davanti al vescovato di Avellino.

"Non mi sono fermato fin quando non l'ho bloccato", racconta ancora visdibilmente scosso il giovane, "all'altezza di un supermercato in piazza Macello. A quel punto sono intervenurti agenti della sezione volanti e polizia urbana che lo hanno preso in consegna. Ho sentito dire che si tratta di una persona che ha precedenti. Un tipo sulla quarantina".

Sin qui il suo racconto di quei concitati momenti. Clicca in alto per sentire l'audio in originale, raccolto dalla collega Tiziana Urciuoli.