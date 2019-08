Sorprende l'ex col fratello e lo aggredisce: arrestato E' accaduto a Cervinara durante il concerto di Sal Da Vinci

Ha eluso il divieto di avvicinamento all’ex compagna e quando l’ha vista in compagnia del fratello, lo ha aggredito. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri ieri sera a Cervinara. I militari sono intervenuti per mettere fine a una lite nei pressi della villa comunale del paese caudino dove andava in scena il concerto di Sal Da Vinci. Proprio durante l’esibizione del cantante napoletano, l’uomo avrebbe visto la donna in compagnia del fratello. Da qui è nato il litigio, dapprima frasi pesanti, poi si è passati alle vie di fatto. Alla fine sono scattate le manette. L’uomo sarà processato per direttissima.