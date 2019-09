Dà in escandescenza e sfascia il pronto soccorso a Solofra Un uomo di Atripalda ha seminato il panico

Violenza in ospedale. E' successo a Solofra, al pronto soccorso del Landolfi.

Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri per le indagini su un caso di violenza in danno della struttura. Un uomo, originario di Atripalda, si è presentato al pronto soccorso del “Landolfi” insieme al figlio per una medicazione, il ragazzo presentava una lieve ferita. Forse un ritardo nelle cure o una incomprensione con in sanitari della struttura, ed e' esplosa la violenza.