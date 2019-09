Furto al Comune di Montella, spariti soldi e carte d'identità Sul posto i carabinieri di Montella

Furto nella notte al municipio di Montella. I ladri hanno portato via soldi e carte di identità bianche. I malviventi si sono introdotti all’interno della casa comunale con l’aiuto di una impalcatura montata per alcuni interventi di ristrutturazione. A scoprire il raid, questa mattina, alcuni dipendenti. Spariti soldi contenuti in una cassaforte, circa tremila euro, e alcune carta d'identità bianche. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Montella che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'incursione.