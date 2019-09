Cinghiale finisce sotto un'auto, salvato dai vigili sulla SP 185, all'altezza del bivio tra Grottolella e Montefredane

Nella serata di ieri, i Vigili del Fuoco di Avellino, in collaborazione con i Carabinieri del reparto Radiomobile del Comando Provinciale di Avellino, sono intervenuti sulla SP 185, all'altezza del bivio tra Grottolella e Montefredane, per il salvataggio di un cinghiale finito sotto un'autovettura in transito. Una volta allertato il Dirigente Medico Veterinario reperibile, e accertato che le condizioni di salute del cinghiale, erano buone, lo stesso ha autorizzato il sollevamento dell'autovettura, in modo da liberare il cinghiale e consentirgli di ritornare allo stato brado.