Tragedia a Roma: incidente auto-moto: Antonio muore a 40 anni L'uomo era originario di Montefalcione. Paese in lutto per la morte di Antonio Baldassarre

Si chiamava Antonio Baldassare, il motociclista di 40 anni di Montefalcione, che è morto ieri mattina in un incidente con la sua due ruote nella Capitale. Si stava recando in ufficio quando si è trovato coinvolto in un tragico schianto. Era un informatico. A Roma si era trasferito per seguire la sua passione, quell'innato talento coltivato con tanto impegno e sacrifici. Nella Capitale Antonio viveva con sua moglie. Antonio è morto nello schianto tra due moto e un’autovettura lungo via Pineta Sacchetti nel centro di Roma. Era a bordo di uno scooter, un'Honda SH. Nell'incidente coinvolte due moto e un'auto. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Il 40enne pare sia stato disarcionato dalla sua Honda a seguito dell’impatto con l’automobile ed è morto sul colpo. L’altro motociclista, alla guida di una BMW, è rimasto ferito gravemente. Trasportato al Gemelli in codice rosso, l’automobilista alla guida della Panda è stato sottoposto alle verifiche di routine per accertare se fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore gli inquirenti potranno chiarire con certezza la dinamica del sinistro.

Sconcerto e dolore a Montefalcione dove vivono i genitori e i fratelli della vittima. I genitori, Carmine Baldassarre e Mariantonia Florio, hanno una azienda agricola “La Scillicampana” dove producono le uve per la produzione di vini doc, alla località San Marco. La notizia dell’incidente mortale ha creato sgomento, non solo a Montefalcione, dove vive la famiglia Baldassarre, ma tra i tantissimi conoscenti. In paese è attesa per poter dare l'ultimo saluto al 40enne. Intanto la comunità si stringe intorno ai familiari in queste ore di immenso dolore.