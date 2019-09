Droga nel reggiseno, arrestata 43enne Beccata in flagranza di reato mentre era con un compratore

Nascondeva 11 dosi di cocaina nel reggiseno e la perquisizione personale non le ha lasciato scampo. Colta in flagrante dalla Squadra mobile di Avellino, guidata dal vicequestore Michele Salemme, una 43enne di Altavilla Irpina che riforniva di droga buona parte di Avellino e dell'hinterland. L'accusa a suo carico è di detenzione ai fini di spaccio. Dopo una serie di appostamenti il blitz è scattato venerdì pomeriggio proprio mentre la donna era in compagnia di un compratore.