Tragico incidente, un morto e 3 feriti. Montefredane a lutto Il dramma all'alba nei pressi del varco Trapezio a Salerno. Muore un 28enne. Due ragazze gravi

Montefredane si è svegliata sotto choc. Un tragico incidente ha segnato la vita di un giovane di 28 anni, Gianluca Puorro e altri tre sono gravi in ospedale. L'incidente è avvenuto all'alba, nei pressi del varco Trapezio, zona portuale di Salerno.

Il sinistro è avvenuto tra Via Ligea e Via Porto. L'auto - una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano i 4 giovani di Montefredane - si è andata a schiantare per poi ribaltarsi. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi, i vigili del fuoco ed i medici dell'Humanitas.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che a rimanere illeso sia proprio il giovane che si trovava alla guida. Le due ragazze (Angela e Angelica) sono invece entrambe gravi, ricoverate in prognosi riservata. Una ha una seria lesione epatica ed è stata operata d'urgenza, l'altra ha lesioni multiple anche vertebrali e pneumotorace.

Il sindaco Valentino Tropeano questa mattina si è recato all'ospedale Ruggi D'Aragona per stare vicino alle famiglie e ha annunciato di voler rinviare tutte le manifestazioni in programma questa sera.