Ancora una truffa ai danni di un'anziana in alta irpinia Indagini in corso da parte dei carabinieri a Montella

Truffatori in azione a Montella: vittima una ultraottantenne. L’anziana ha ricevuto una telefonata da una finta nipote che le ha chiesto di ritirare un pacco a lei destinato previo il pagamento di 4.000 euro; nel contempo, un complice, con berretto e pettorina da corriere, si è presentato a casa della vittima che gli ha consegnato 300 euro in contanti e vari monili in oro, rassicurandola che sarebbe passato di pomeriggio per la consegna del pacco, dietro pagamento della restante somma. Quindi si è dato alla fuga.

Insospettita, l’anziana ha contattato il familiare. E solo a questo punto non ha avuto alcun dubbio del raggiro in cui era incappata. Da qui la decisione di sporgere denuncia ai Carabinieri.