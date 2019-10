Controlli dei carabinieri in alta irpinia Denunce e proposte di foglio di via

A Montemarano i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Montella hanno denunciato un anziano del posto sorpreso, senza autorizzazione, con un fucile da caccia nell’area protetta del Parco dei Monti Picentini; oltre alla denuncia è scattato il sequestro dell’arma.

Denunciato inoltre un 40enne di Volturara Irpina, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente per uso non esclusivamente personale: all’esito di perquisizione domiciliare i carabinieri dell’aliquota operativa hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre tre grammi di cocaina nonché una modica quantità di marijuana.

Sono stati invece proposti per il foglio di via obbligatorio tre pregiudicati napoletani, di età compresa tra i 28 ed in 35 anni, sorpresi a girovagare a Caposele: fermati dai Carabinieri della locale Stazione, non sono stati in grado di fornire una giustificazione, ritenuta valida dai militari,Controlli circa la loro presenza in paese.