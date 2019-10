Fuga di gas, fiamme e la casa che rischia di saltare in aria San Nicola Baronia, paura per un anziano

Una fuga di gas, la fiammata e l'abitazione che rischia di saltare in aria. Ha rischiato di morire, nel rogo della sua casa Rocco Rago, 83 anni a San Nicola Baronia.

L'anziano che vive solo, stava per recarsi a letto, quando nel maneggiare una bombola gpl di una stufetta a quanto pare, mal funzionante, è stato investito dal ritorno di fiamma. In pochi minuti l'incendio si è propagato nella sua abitazione, divorando ogni cosa. L'uomo che ha avuto la prontezza di riflessi nel liberarsi subito dal rogo, lucidissimo, si è subito portato all'esterno lungo via Borgo Principe di Piemonte, dove sono accorsi tutti in suo aiuto. Allertato immediatamente il figlio ed altri suoi familiari.

Sul posto più squadre dei Vigili del Fuoco da Grottaminarda e Ariano, i carabinieri di Castel Baronia e Ariano Irpino e in prima persona il sindaco Giuseppe Moriello, il quale si è subito attivato in aiuto dell'anziano. Da Castel Baronia, dove si è appena insediato nelle vesti di nuovo parroco è giunto don Luigi De Paola, per portare subito la solidarietà all'uomo, spaventato dopo l'accaduto ma sempre cosciente e vigile.

Il medico di base del paese Nicola Visco, ha riscontrato solo lievissime escoriazioni alle mani, ma fortunatamente nulla di preoccupante. Abitazione dichiarata inagibile, i caschi rossi hanno estratto dall'interno anche un'altra bombola di gas. Un incidente che poteva avere secondo gli stessi Vigili del Fuoco, risvolti estremamente gravi, soprattutto se fosse accaduto durante la notte, ma che fortunatamente ha avuto invece un lieto fine.