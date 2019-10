Fermato con un coltello a serramanico, giovane denunciato Durante i controlli della guardia di finanza di Ariano Irpino

I finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino, mercoledì sera, durante un controllo in prossimità del casello autostradale di Grottaminarda hanno fermato due giovani a bordo di un’utilitaria.

Durante il controllo uno dei due ragazzi ha manifestato segni di nervosismo all’atto di dover aprire lo zainetto in cui deteneva i propri documenti. I militari, pertanto, insospettiti dall’atteggiamento, hanno perquisito lo zainetto e ritrovato un’arma bianca. Si trattava di un coltello ad apertura assistita, con impugnatura sagomata, avente una lama in acciaio di circa 10 cm, da qualificarsi come “arma impropria”, di cui entrmabi non sono riusciti a giustificare il possesso.

L’oggetto è stato sottoposto a sequestro ed il responsabile denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per l’illecita detenzione.