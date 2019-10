Auto contro cinghiale: donna in ospedale, l'animale muore Tragedia sfiorata lungo la Variante ad Ariano Irpino

Ha rischiato di finire davvero in tragedia, la storia del cinghiale, da tempo a spasso lungo la Variante ad Ariano Irpino.

Una Volvo, giunta all'altezza di via Petrara, lungo la statale 90 delle Puglie, si è ritrovata improvvisamente l'animale, di fronte. Quest'ultimo è deceduto a seguito del violento impatto, mentre la donna, una 67enne di Faeto è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane del tricolle. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione tant'è che ha già fatto ritorno a casa.

Sul posto una volante del locale commissariato di Polizia, per effettuare i rilievi stradali e stabilire le cause dell'incidente. Già in passato sempre sulla Variante e in località Sant'Antonio si è sfiorato più volte un incidente simile, scongiurato solo dalla prontezza di riflessi degli autisti.