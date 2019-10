San Gerardo, Santuario blindato. Sette fogli di via I controlli a Materdomini

Controlli straordinari nella Frazione Materdomini di Caposele in occasione dei solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Gerardo Majella.

Numerosi nei giorni scorsi i furti con destrezza ai danni di pellegrini.

Numerosi sono stati anche i posti di controllo predisposti sulle principali vie di accesso al Comune di Caposele, creando di fatto una sorta di zona di “filtraggio”.

Nel corso della vigilanza sono controllate numerose persone sia all’interno della fiera mercatale che nei parcheggi: all’esito delle verifiche, per sette di loro (di età compresa tra i 28 ed i 47 anni e provenienti della provincia di Napoli), tenute “sotto controllo” dai Carabinieri che ne avevano scrutato l’atteggiamento sospetto, è scattato il Foglio di Via Obbligatorio. Per uno di loro, che evidentemente aveva deciso di “sballarsi” anche in quell’occasione dal significato così profondamente religioso, è scattata anche la segnalazione perchè sorpreso in possesso di modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro.

È stato infine denunciato un giovane della provincia di Salerno per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.