Shopping con soldi falsi. Nei guai 2 napoletani Uno dei due ha provato a nascondere 50 euro falsi in bocca

È di due persone arrestate per detenzione e spendita di monete falsificate, porto abusivo di armi e detenzione di stupefacenti per uso non terapeutico, il bilancio di un’operazione dcondotta dai Carabinieri della Stazione di Bisaccia.

I militari sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Bisaccia dove il titolare ha segnalato loro che alcuni clienti gli avevano “rifilato” due banconote false da 100 euro, a fronte di una spesa di circa 150 euro.

La tempestività di intervento ha consentito all’equipaggio della Gazzella di rintracciare e bloccare la Smart (presa a noleggio) con a bordo un uomo e, all’interno di un vicino negozio, il suo complice, entrambi della provincia di Napoli. Quest’ultimo, alla vista dei Carabinieri, ha provato ad occultare in bocca una banconota da 50 euro, prontamente recuperata dai militari, risultata falsa.

All’esito delle perquisizioni personali e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto altre due banconote da 100 euro, anch’esse abilmente contraffatte e sottoposte a sequestro unitamente ad un coltello a serramanico di 18 centimetri ed una modica quantità di hashish.

Per il 41enne ed il 46enne è scattato l’arresto, convalidato con rito direttissimo nella mattinata di ieri dal Tribunale di Avellino che ha disposto per entrambi la sottoposizione ai domiciliari.

La merce che i due malviventi avevano pagato con le due banconote false è stata restituita.