Castel Baronia, droga in casa: fratello e sorella denunciati Durante i controlli predisposti dalla compagnia di Ariano Irpino

I carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino negli ultimi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni in tutto il territorio, soprattutto nelle varie ville comunali, luogo di aggregazione di molti giovani. L’attività ha portato alla segnalazione alla Prefettura, come consumatori, di un 20enne e della sorella 35enne, conviventi, che, all’esito di perquisizioni personali e domiciliare eseguite dai Carabinieri della Stazione di Castel Baronia, sono stati trovati in possesso di modica quantità di marijuana. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro