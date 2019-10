Va in soccorso della moglie e muore stroncato da un malore La tragedia di un anziano a Santa Lucia di Serino

Il suo cuore non ha retto a quei momenti di forte tensione. Luigino Antoniello, pensionato di 80 anni residente a Santa Lucia di Serino ma nato in un comune altirpino, si è sentito male in pochi secondi, mentre era intento a prestare soccorso a sua moglie, che era caduta a terra. Ha chiesto aiuto, ha provato a prestare lui stesso soccorso alla sua adorata compagna con cui viveva da oltre 50 anni. Ha provato a sedersi, poi a riposarsi sul letto nella convinzione di riprendersi. Purtroppo così non è stato. Neanche il tempo di chiedere aiuto. L’ottantenne è deceduto poco dopo, quei momenti concitati hanno forse messo a dura prova il suo fragile cuore. Disperata sua moglie Lucia ha assistito alla tragica e rapida sequenza. Lui nel disperato tentativo di aiutare la sua compagna e riprendersi dal malore ha provato ad adagiarsi sul letto. Tutto inutile in pochissimi minuti è stato stroncato dal malore, forse un infarto. I parenti e familiari sono arrivati subito nella casa per portare soccorso. Tempestivo anche l'arrivo dei soccorsi del 118. Ma i sanitari hanno solo potuto medicare la donna, e constatare il decesso del povero Luigino. La donna è stata portata in ospedale subito. Qui, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici da parte dei medici del Landolfi. Ieri è tornata a casa a Santa Lucia di Serino con una distorsione alla caviglia e altre ferite lievi. È comunque costretta a letto. Stamane si terranno intanto alle ore 10 i funerali di Luigino Antoniello.