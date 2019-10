Ariano, fiamme dolose sulla panoramica/VIDEO I volontari Aios evitano il peggio

Fiamme ancora una volta dolose sulla parte alta della strada panoramica ad Ariano Irpino. Un incendio ha interessato la scarpata a ridosso di via Domenico Russo, di fronte agli alloggi comunali e all'imbocco della bretella Russo-Anzani. A lanciare l'allarme sono stati i residenti che hanno subito allertato la Polizia Municipale. E' stato solo grazie al tempestivo intervento dei volontari Aios se si è evitato il peggio. Una squadra è riuscita a domare le fiamme alimentate dal vento, che avrebbero potuto arrecare danni sicuramente maggiori. Si tratta dell'ennesimo episodio di probabile matrice dolosa che avviene in questa zona. In supporto ai volontari Aios Protezione Civile guidati da Amedeo Iacobacci sono giunte anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda.