Camorra e politica, il monito di Roberti: "Si faccia pulizia" L'ex procuratore nazionale antimafia questa mattina in tribunale per la solidarietà a D'Onofrio

«La politica deve fare pulizia e deve allontanare soggetti legati alla criminalità»

L’ex Procuratore nazionale Antimafia e attuale europarlamentare del Pd, Franco Roberti è giunto questo mattina al tribunale di Avellino per portare la sua solidarietà al collega Vincenzo D’Onofrio per le minacce ricevute.

«Siamo qui per mostrare la mostra vicinanza alla Procura e a D’Onofrio per l’azione di contrasto che ogni giorno svolgono a contrasto della criminalità - ha detto l’ex Procuratore antimafia Nazionale - Conoscono molto bene la realtà criminale di Avellino e so che ci sono clan camorristici molto strutturati e molto pericolosi, che abbiamo sempre combattuto con buoni risultati. Non bisogna mai abbassare la guardia e non dobbiamo mai perdere di vista quelli che sono i collegamenti tra le organizzazioni criminali, la società civile e le istituzioni, purtroppo spesso registriamo infiltrazioni. La politica dovrebbe recidere i legami con la criminalità. E’ compito della politica fare pulizia e tenere lontano soggetti che rappresentano il mondo della criminalità. L’azione di contrasto è fondamentale ma non è sufficiente, ci vuole la presa di coscienza della società civile, perché la criminalità è un problema di tutti e la criminalità bisogna combatterla perché blocca l’economia, blocca la crescita di un territorio.