Ruba capi d'abbigliamento al centro commerciale, arrestata Nei guai una 50enne. Denunciata la complice

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino sono intervenuti al Centro Commerciale Appia di Atripalda, dove era stata segnalato una donna che, dopo aver rubato vari capi d’abbigliamento, aveva aggredito fisicamente un dipendente dell’esercizio commerciale.

Si trattava di una 50enne: sia lei, sia una 43enne, entrambe di origini albanesi e residenti a Serino, sono statecondotte in caserma: la 50enne è stata arrestata per rapina impropria e sottoposta ai domiciliari, mentre la 43enne.è stata denunciata per furto aggravato.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.