Clan Partenio, spuntano nuove intercettazioni Potrebbero venir fuori nuovi nuovi. Domani il Riesame per gli indagati arrestati 15 giorni fa

Camorra ad Avellino, spuntano nuove intercettazioni dell’inchiesta condotta dalla Dda di Napoli contro il clan Partenio. Si tratta di nuove contestazioni che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti agli atti, che hanno portato all’emissione delle misure cautelari. Si tratta di intercettazioni telefoniche e ambientali raccolte nel 2018 e parte del 2019, probabilmente si tratta di conversazioni intercettate proprio dopo i recenti arresti. Dichiarazioni che potrebbero chiamare in gioco altri protagonisti. Agli atti depositati oggi ci sono appostamenti, ascolto di vittime e persone legate agli indagati.

Si indaga sul sottile legame che lega la politica alla camorra. Con la capacità di qyest'ultima di infiltrarsi nella pubblica amministrazione, in appalti e in settori come le aste giudiziarie. Anche se il capitolo legato alla politica, che coinvolge avvocati, professionisti, è finito al centro di un’altra indagine delegata alla finanza di Napoli. Un’altra inchiesta nata nel 2018 e che potrebbe scoperchiare un sistema più ampio che riusciva ad accaparrarsi beni immobiliari a basso costo, intimidendo gli altri acquirenti. E, dunque, potrebbero venire fuori altri nomi. Intanto domani è fissato il Riesame per grand parte degli indagati che aspettano che il giudice attenui la loro misura cautelare.