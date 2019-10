Tragedia a Bisaccia, autocarro si ribalta: muore 56enne Rocco Lo Russo il nome della vittima

Incidente sul lavoro: muore un 56enne. E' successo nel pomeriggio in provincia di Avellino, nel comune di Bisaccia.

A perdere la vita un operaio di Vallesaccarda. Rocco Lo Russo, il nome della vittima. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava scaricando del terriccio in un fondo di proprietà privata quando, per cause in corso di accertamento, l'autocarro che guidava si è ribaltato, ferendolo mortalmente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi nonché personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco. Inutili i soccorsi, purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.