Criteri seguiti per gli sfratti, Preziosi vuol vederci chiaro Chiesta la convocazione urgente di II° e VII° Commissione consiliare

Nel giorno in cui sono ripresi gli sfratti ad Avellino, dai banchi dell'opposizione il consigliere comunale de "La Svolta" Dino Preziosi ha chiesto la convocazione urgente della seconda e della settima commissione per discutere del regolamento regionale in relazione alla nuova disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni locativi degli alloggi di edlizia residenziale pubblica e che prevede la possibilità di regolarizzare nei sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso l'occupazione impropria. Preziosi chiede anche di conoscere modalità e criteri seguiti dall'amministrazione comunale sull'individuazione degli alloggi occupati senza titolo da sgomberare o già sgomberati, nonché lo stato d'uso degli appartamenti liberati.