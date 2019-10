Tamponamento tra due auto: donna incinta finisce in ospedale Ariano, ancora un incidente sulla Variante

Tamponamento lungo la Variante ad Ariano Irpino tra una Citroen e una Bravo. E' successo nel pomeriggio in direzione Cardito. Le due vetture provenivano entrambe da località Martiri. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Municipale con il sovrintendente Anna Villani e il maresciallo Alessandro Rossi, i quali proprio in quel momento stavano transitando nella zona. Due le ambulanze intervenute, di cui una di passaggio, fermata dagli agenti in via precauzionale. In ospedale è finita una donna di orgini siciliane, sposata ad Ariano, all'ottavo mese di gravidanza, che si stava recando all'asilo a riprendere suo figlio. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per entrambi i conducenti, ma solo tanto spavento.