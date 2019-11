Maltempo, Avellino allagata: strade come fiumi / VIDEO Ingrossato il Fenestrelle

Il maltempo di queste ore non ha risparmiato nemmeno il capoluogo. Pesanti disagi alla circolazione nella zona di via Pennini e al Centro Storico dove molte strade sono diventate impraticabili per gli automobilisti. A Piazza Macello, il terminal dei bus, è diventato un lago. Stessa sorte anche nei pressi di Campetto Santa Rita, su Rampa San Modestino. Ingrossato il Fenestrelle che è esondato in più punti. "Bollente" il centralino dei Vigili del Fuoco, impegnati a fronteggiare le decine di chiamate arrivate alla centrale operativa di via Zigarelli. Al confine con Atripalda chiuso il Ponte delle Filande.