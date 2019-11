Maltempo, ad Avellino vertice presso la Municipale Allo studio strategie per fronteggiare le piogge dovesse protrarsi l'allerta

Avellino messa in ginocchio dalle piogge torrenziali. E' iniziato da poco un vertice presso il comando di Polizia Municipale alla presenza del sindaco Gianluca Festa, dell'assessore Giuseppe Giacobbe e del comandante dei caschi bianchi Michele Arvonio per capire come fronteggiare l'emergenza nelle prossime ore. Chiusa per il momento via Madonna delle Salette. Si dovrà decidere se istituire un centro di coordinamento operativo anche nel capoluogo, alla stregua di quanto fatto in queste ore a Santa Lucia di Serino e a Santo Stefano del Sole. Il primo cittadino deciderà anche su un'eventuale chiusura delle scuole per la giornata di domani, dovesse protrarsi questa forte ondata di maltempo, anche se dalla mezzanotte di stasera l'allerta meteo verrà declassata da arancione a gialla.

IN AGGIORNAMENTO