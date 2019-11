Maltempo, in soccorso i Vigili del fuoco dalla Puglia Tra le zone più colpite Celzi di Forino

La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Avellino è tempestata da decine di richieste di soccorso per allagamenti, infiltrazioni d'acqua e tanti alberi caduti sulla carreggiata i quali in molti casi ostruiscono la circolazione. Le squadre della sede centrale e di tutte le sedi distaccate lavorano ininterrottamente per far fronte alle chiamate che arrivano al 115. Le zone maggiormente colpite, sono Forino con la frazione Celzi, con allagamenti diffusi e in alcuni casi persone bloccate nelle loro abitazioni. Il Montorese, la zona di Cervinara e San Martino Valle Caudina, come Monteforte Irpino, Mercogliano, ma anche Avellino, sono interessate da molteplici allagamenti. A dare man forte al Comando Irpino anche i vigili del fuoco dalla Puglia. Si lavora ancora senza sosta per far fronte alle tante richieste che ancora giungono presso la sala operativa.