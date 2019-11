Pauroso incidente a Pontegonnella: donna sotto osservazione Ad avere la peggio una ragazza di Savignano Irpino

E' di due feriti il bilancio di uno scontro avvenuto all'altezza di Pontegonnella, lungo la statale 90 delle Puglie ad Ariano Irpino.

Ad avere la peggio una ragazza di Savignano Irpino attualmente sotto osservazione al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane, per una serie di traumi riportati. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una terza vettura, poi dileguatasi. E' quanto stanno accertando le forze dell'ordine. Sul posto due ambulanze del 118. Sempre ad Ariano un'auto è uscita fuori strada finendo contro un muretto in località Loreto a causa del fondi stradale reso viscido dalla pioggia. Illeso il conducente.

Polizia Municipale impegnati nel corso della serata per rimozione albero a Cerreto e un movimento franoso, fortunatamente di non grave entità a Vallone di Valle. Black out elettrico in via Conservatorio e Tranesi.

Il sindaco Enrico Franza in continuo contatto, con il comandante della Polizia Municipale Mario Cirillo e il responsabile della Protezione Civile Gerardo Schiavo. La situazione al momento è sotto controllo e non si registrano criticità.