Clan Partenio, Riesame: no alla scarcerazione degli indagati Respinte le richieste dei difensori. Solo Durante esce dal carcere

Restano tutti in carcere gli indagati coinvolti nell'inchiesta sul Nuovo Clan Partenio. Il tribunale del riesame di Napoli ha respinto le richieste di scarcerazione presentati dagli avvocati degli arrestati. Solo uno, Francesco Durante, è ritornato in libertà. Confermata la misura cautelare per i fratelli Nicola e Pasquale Galdieri, Carmine Dello Russo e Carmine Valente.

Ora si attendono le motivazioni dei giudici per consentire ai difensori di presentare eventuale ricorso in Cassazione.

Domani verranno valutate le altre posizioni, tra cui quella di Ernesto Nigro, considerato uomo di fiducia dei Galdieri in Alta Irpinia