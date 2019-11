Maltempo, Ariano: chiusura scuole, cimitero e villa I sindaci firmano le ordinanze

Vento forte, chiudono le scuole anche in Irpinia in alcuni comuni. I sindaci firmano le ordinanze. Ad Ariano Irpino il primo cittadino Enrico Franza ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Cancelli chiusi anche al cimitero. Sono esenti dall'ordinanza le agenzie funebri addette all'eventuale trasporto di feretri in obitorio. Chiusura della villa comunale e divieto di sosta in prossimità di alberi di alto fusto che potrebbero creare pericoli agli automobilisti in sosta. Disposta la verifica da parte degli amministratori e proprietari di immobili, alberi, tetti e terrazzi di copertura al fine di scongiurare possibili pericoli. Edifici scolastici chiusi anche a Montecalvo Irpino.