Il prefetto Tirone lascia, al suo posto Paola Spena Cambio di guardia all'Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Il primo prefetto donna di Avellino Maria Tirone, lascia l’ufficio territoriale del Governo dopo due anni di servizio: andrà a ricoprire il ruolo capo di dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie di direttore centrale per le autonomie presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali a Roma. Due anni di grande impegno per maria Tirone. In particolare ha seguito le difficili vicende elettorali, ma anche le commissioni di acceso ai comuni a rischio infiltrazione. Grande attenzione anche al fenomeno della collocazione dei migranti, in prima linea per le questioni ambientali, la valle del Sabato ad esempio, ma ha saputo gestire alla perfezione anche le emergenze, come il rogo della Ics di Pianodardine. Il suo posto lo prenderà un’altra donna, Paola Spena: 60enne, nata a Napoli, era alla guida della Prefettura di Sondrio dall’aprile 2019. Il Prefetto Spena è entrata in Amministrazione nel 1987, si è occupata di Enti locali e procedure elettorali presso la Prefettura di Pistoia. Assegnata alla Prefettura di Napoli, ha diretto l’area immigrazione, curando l’avvio dello Sportello Unico, nonché l’Ufficio antimafia e beni confiscati e l’area ordine e sicurezza pubblica.

Ha ricoperto, prima, il ruolo di Vice Capo di Gabinetto e, poi, quello di Capo di Gabinetto della Prefettura di Napoli fino all’aprile 2017, quando è stata designata Vicario alla Prefettura di Torino. E’ stata, altresì, destinataria di incarico speciale del Ministro dell’Interno per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella "Terra dei Fuochi". Ha svolto anche le funzioni di vice Capo di Gabinetto della Giunta Regionale della Campania.