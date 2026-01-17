Avellino-Carrarese: le probabili formazioni e le ultime di calciomercato Alle 15 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la ventesima giornata del campionato di Serie B

Alle 15 sarà sfida tra l'Avellino e la Carrarese al "Partenio-Lombardi" e Raffaele Biancolino punterà sulla continuità per la gara contro gli apuani con i lupi a caccia della seconda vittoria di fila tra le mura amiche. Nel frattempo, in parallelo, prosegue il lavoro sottotraccia del direttore sportivo Mario Aiello e gli irpini sono davvero vicini a definire l'accordo con il Como per il prestito di Andrea Le Borgne, classe 2006, protagonista con la formazione Primavera dei lariani e lanciato in prima squadra da Cesc Fabregas nei secondi finali della gara di Lecce. Qualità e forza fisica nell'obiettivo biancoverde per un centrocampo già ricco e con il club che vuole garantirsi sostanza per caratteristiche con il recupero di Marco Armellino e l'uscita di Emmanuel Gyabuaa. Sprint anche per le cessioni in casa Avellino. A chi ormai è fuori lista, come Andrea Cagnano e Michele Rigione, e a Facundo Lescano e Valerio Crespi, seguiti con attenzione dall'Union Brescia, si aggiungono i rumors per Antony Iannarilli e Cosimo Patierno rispettivamente da Salerno e Foggia. Per la porta, in entrata, c'è Jacopo Sassi, classe 2003, di proprietà dell'Atalanta.

Le probabili formazioni

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Pane, Reale, Enrici, Milani, D'Andrea, Armellino, Sounas, Patierno, Russo, Crespi, Lescano, Favilli