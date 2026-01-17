Avellino, Alaia difende il Moscati e sulle Comunali: "Sì al campo largo" Il consigliere regionale sul voto: «Dopo i 19.000 voti ottenuti saremo presenti».

Prima uscita pubblica per Angelica Saggese, nuovo assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, che ieri sera presso il Polo Giovani è stata ospite del consigliere regionale di Italia Viva (Casa Riformista) Enzo Alaia, in un incontro pubblico a cui hanno preso parte numerosi amministratori irpini.

Scuse ai parenti dell'anziana morta al Moscati

Durante un focus sulle emergenze del territorio irpino Alaia parla anche di sanità: “”La carenza di medici e cronica e le strutture sono in affanno. Approfitto per chiedere scusa alla famiglia che è stata avvisata dopo 12 ore del decesso di una signora: credo che la dirigenza debba prendere provvedimenti, individuando i responsabili dell’accaduto. Comunque, è noto che i pronto soccorso sono in affanno. Dispiace però sentire critiche da chi non c’entra niente con la sanità. È come quando gioca la Nazionale: si sentono tutti allenatori. Non dovremmo discreditare la nostra sanità, che pure vanta delle eccellenze. Il pronto soccorso va ampliato, come già è stato deciso. Il Moscati, che è un DEA di secondo livello, è un punto di riferimento per il territorio e non solo. Ci sono dei problemi che riguardano un po’ tutti gli ospedali, anche in Campania”.

I temi

Nell’Auditorium Polo Giovani di Avellino, l’incontro “Irpinia a Confronto” ha portato due voci della Regione davanti a una platea che sa già tutto, perché certe cose le vive ogni giorno: l’assessora Angelica Saggese e il consigliere Enzo Alaia. Sul piatto, lavoro che manca, fabbriche in bilico, medici che non si trovano, politica che arranca.Rispondendo alle domande dei giornalisti, Alaia ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori dell’ArcelorMittal: “Speriamo che la vicenda possa risolversi quanto prima, bisogna assicurare un futuro agli operai e allo stesso tempo salvaguardare il nostro territorio”.

E sul braccio di ferro per la realizzazione dell’impianto delle Fonderie Pisano a Luogosano: “Il problema ArcelorMittal va oltre l’Irpinia e riguarda tutto il settore dell’acciaieria in Italia. Dobbiamo valutare il progetto di Fonderie e quelli di altri investitori. Si tratta di un percorso da condividere anche con il Governo”.

Comunali ad Avellino? Ci saremo

Per quanto riguarda le amministrative del capoluogo, Alaia aggiunge: “Sicuramente ragioneremo nell’interesse dei cittadini di Avellino. Saremo presenti e ci aspettiamo un invito al tavolo per discutere di ciò che c’è da fare in città. Il campo largo si deve fare? Credo di sì: in Regione siamo nel campo largo e abbiamo ottenuto un risultato notevole. Dobbiamo fare tutto il possibile per dare una mano all’Irpinia e alla città.