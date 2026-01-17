Addio a Carlo De Amicis, portiere dell'Avellino negli anni '70 Fu protagonista anche nel settore giovanile biancoverde

Avellino e l'ambiente calcistico irpino piangono la scomparsa di Carlo De Amicis, portiere dei lupi sul finire degli anni '60 e in avvio del successivo decennio che lanciò i biancoverdi verso la prima storica promozione in Serie B nel 1973. Protagonista per anni nella prima squadra del club irpino, De Amicis fu poi componente dello staff tecnico, in particolar modo del settore giovanile negli anni '80 con Gino Corrado e Flaminio De Biase. Nella foto ecco De Amicis tra Gian Filippo Reali e Moreno Roggi in Tribuna Montevergine nel novembre 2024 in occasione di Avellino-Taranto, quando i due ex difensori raggiunsero l'Irpinia anche per rendere nuovamente omaggio ad Adriano Lombardi. Sono ore di lutto e cordoglio per il calcio avellinese per la morte di De Amicis, ma anche di Giancarlo Tacchi, scomparso ieri all'età di 68 anni ad Avezzano.