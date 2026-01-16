Addio a Giancarlo Tacchi: uno degli eroi dell'Avellino promosso in A nel 1978 Tre anni in biancoverde, due in B e uno in massima serie con la prima salvezza in A

Il calcio italiano piange la scomparsa di Giancarlo Tacchi, scomparso all'età di 68 anni. Attaccante, figlio di Juan Carlos Tacchi, ala argentina di Torino, Alessandria e Napoli negli anni '50 e '60, è stato tra i protagonisti della promozione in A e della prima salvezza dell'Avellino in massima serie nel biennio 1977/1979. Con la maglia biancoverde aveva giocato anche la stagione 1975/1976 in Serie B per poi trasferirsi in prestito alla Paganese prima del ritorno in Irpinia nell'anno della promozione storica in A. Dopo Avellino le esperienze con il Genoa, l'Arezzo, con cui ha vinto una Coppa Italia di Serie C, il Lecce, il Pescara, il Foggia e il Padova. Tacchi è morto all'ospedale di Avezzano, dove era ricoverato in seguito ad un ictus.