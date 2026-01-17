Amici della Polizia: nomina di prestigio per l'irpino Massimo Picone E' il segretario nazionale vicario dell’associazione

Il presidente nazionale dell’associazione Amici della Polizia, Anna Paternostro, ha conferito a Massimo Picone, ieri mattina, presso la sede legale del sodalizio a Mercogliano, in provincia di Avellino, la carica di segretario nazionale vicario.

“Accogliamo con grandissimo piacere tra le nostre fila – ha affermato Paternostro – il sindacalista Picone, che conosciamo bene per il suo impegno in difesa dei lavoratori. La sua scelta di fare parte dell’Adp conferma la crescente attenzione che si registra nella società civile nei confronti dell’associazione e premia l’impegno dei suoi vertici nell’attuazione degli scopi sociali.

La valorizzazione del ruolo di uomini e donne in divisa e il supporto espresso nei confronti del lavoro che quotidianamente svolgono sui territori, insieme al sostegno delle istanze di sicurezza avanzate dai cittadini, sono le priorità di intervento dell’associazione, che trovano riscontro nelle numerose adesioni ricevute e nel legame ideale che si è progressivamente costruito con gli operatori e con le comunità locali nell’intero Paese.

Il gruppo dirigente di Adp, con la compartecipazione di tutti gli iscritti, guarda dunque con fiducia alle nuove sfide che si pongono innanzi, avendo sempre come orizzonte l’interesse collettivo ed è convinto che dalla provincia di Avellino potrà venire ancor più da oggi un significativo contributo in tal senso”.