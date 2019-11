"Invitato" in caserma, si scaglia contro i militari:denunciato E' successo nella tarda serata di ieri ad Ariano Irpino

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno denunciato un 55enne del posto, ritenuto responsabile rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono svolti nella serata di ieri ad Ariano Irpino: una pattuglia dell’Aliquota Radiomobileha raggiunto l'abitazione dell'uomo per accertamenti in merito al rinvenimento della targa della sua autovettura a Grottaminarda. Alla richiestadi fornire i suoi documenti di identità, l’uomo, visibilmente agitato, dapprima ha detto no, chiudendosi in casa; poi, a seguito di ripetuti inviti anche da parte dei familiari, ha aperto la porta ed ha inveisce contro i militari, che lo hanno bloccato anche con l’ausilio fornito della pattuglia della Stazione di Grottaminarda.

Sul posto il 118: una volta tranquillizzato, il 55enne è stato condotto in Caserma e denunciato.