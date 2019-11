"Costretta a pagare per vedere mia figlia di 7 mesi" E' la denuncia di una 19enne preoccupata della sorte della sua bambina

Costretta a pagare per vedere la sua bambina, che le è stata portata via dall’ex compagno. E’ quanto denuncia una giovane madre - difesa dall’avvocato Fabio Tulimiero - La 19enne, disperata ha raccontato di essere stata picchiata e insultata e costretta a fuggire via. La donna viveva con il compagno, prima a Monteforte Irpino poi a Pratola Serra. E dopo le continue violenze ha deciso di ritornare a vivere con la madre. La ragazza si è allontanata di casa portandosi via la bambina di sette mesi. Poi per la necessità del battesimo della figlia è stata costretta a rivedere il compagno. E’ allora che l’uomo si è portato via la piccola. E secondo la donna, lui per fargliela rivedere le estorce denaro. In cambio di cinquanta euro è stato stabilito un incontro. La situazione è diventata insostenibile. La ragazza è disperata ed è preoccupata della salute della piccola.