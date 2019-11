Autocarro fuori strada sull’Ofantina: gravi padre e figlio L'incidente questa mattina all'alba. I due commercianti di frutta erano diretti a Montella

Da un paio d'ore i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella sono impegnati sulla SS 7 (uscita Montella) dove un autocarro condotto da un commerciante di frutta di Fondi (LT), ha preso in pieno lo spartitraffico e si è ribaltato. Il conducente 53enne e il figlio 19enne che si trovava a bordo sono stati condotti all'ospedale. Rimozione in corso e traffico temporaneamente deviato su percorso alternativo. Fortunatamente non risultano coinvolti altri veicoli.