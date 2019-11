Ennesimo investimento, pedone finisce all'ospedale Nei pressi della caserma dei carabinieri. Non sarebbe in pericolo di vita

Ennesimo investimento ieri sera ad Avellino. E' accaduto intorno alle 20.30 nei pressi della caserma dei Carabinieri. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha soccorso un uomo e lo ha trasportato al Pronto soccorso. Arrivato in codice rosso all'ospedale Moscati, non sarebbe comunque in pericolo di vita. L'investitore si è fermato a prestare i soccorsi. La ricostruzione del sinistro è affidata alla polizia municipale. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli investimenti verificatisi in città, tra cui quello in cui ha perso la vita una 40enne del capoluogo travolta da un auto all'altezza di Campetto Santa Rita.