Si lancia dal ponte, nella chat l'annuncio del gesto suicida Aveva inviato un messaggio in una chat WhatsApp della classe: tra poco non mi vedrete più

E’ ancora grave il tredicenne che ieri pomeriggio si è lanciato dal Ponte della Ferriera. Le sue condizioni restano critiche. Il ragazzo presenta più ferite, fratture ossee, in varie zone del corpo. E’ in prognosi riservata, sedato e intubato. Una città intera spera che il peggio sia scongiurato. Avellino prega, l'auspicio è che possa superare presto la fase critica. Questa mattina il sindaco Gianluca Festa si è recato in ospedale, per fargli visita. Ha incontrato anche i genitori per mostrare la sua vicinanza.

E’ ancora mistero sui motivi del gesto. Naturalmente si indaga negli ambenti familiari e quelli delle amicizie del giovane di origini argentine.

Pare che qualche ora prima della tragedia il giovane abbia inviato un messaggio in una chat di gruppo whatsApp, in cui preannunciava la sua intenzione suicida. Si ritorna sulla sicurezza del Ponte della Ferriera, troppo spesso luogo di tragedie. Il sindaco ha detto che non si risolve problema alzando le barriere «se esiste un disagio si scelgono altri luoghi, ma non di certo sarà un muro più alto ad evitare gesti simili». Festa ha partito a margine dell’iniziativa sull’importanza della lettura, che si è tenuta questa mattina alla scuola “Regina Margherita”, dove erano presenti anche i vigili del fuoco con il comandante Luca Ponticelli a cui gli studenti hanno fatto tante domande sulla sicurezza degli istituti scolastici.