Alla guida dell'auto con un alto tasso alcolemico: denunciato Ritirata la patente al 40enne

A Lioni, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo un 40enne del luogo, fermato in orario notturno alla guida di un’autovettura. Lo stesso, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto al test con l’etilometro, all’esito del quale si riscontrava un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Pertanto, oltre al ritiro della patente di guida, è scattata nei confronti del predetto la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, avendo commesso il reato in fascia oraria notturna, veniva gravato dalla sanzione accessoria raddoppiata.