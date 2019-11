Vendevano merce non tracciata, sanzionati due ambulanti In azione i Carabinieri di Ariano

I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino, unitamente ai colleghi della locale Stazione Forestale, hanno sottoposto a verifiche svariati venditori ambulanti, elevando sanzioni amministrative per circa un migliaio di euro a carico di due ambulanti che vendevano prodotti ortofrutticoli freschi privi di indicazione sull’origine, in violazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di rintracciabilità degli alimenti.

Uno di due ambulanti è stato anche sanzionato in quanto utilizzava per la vendita della merce una bilancia priva sia del prescritto marchio identificativo “C E” sia del bollino di revisione periodica.

Per un terzo commerciante è invece scattata la sanzione per aver disperso rifiuti ortofrutticoli sul suolo pubblico.